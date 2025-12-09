World of Tanks: Benedict Cumberbatch guida le Operazioni delle Feste

Buone botte!

Con l'inizio dell'evento, i giocatori accederanno all'Holiday Village, un villaggio innevato che cambia volto tra il giorno e la notte, illuminato da decorazioni, lampade e fuochi d'artificio. Al primo accesso si riceve anche il consueto regalo: lo Strv M/31, carro leggero svedese di livello III, dotato di equipaggio al completo e posto in garage. Nel villaggio torna anche il Calendario dell'Avvento, con ricompense e sorprese giornaliere.

Presso l'Headquarters dell'evento sarà lo stesso Cumberbatch ad assegnare missioni dedicate. Completandole si ottengono elementi cosmetici esclusivi ispirati all'attore britannico, tra cui due stili 2D, decal personalizzate e iscrizioni tematiche.

Il fulcro di Holiday Ops 2026 resta però la Holiday Ops Challenge, che propone 56 missioni di battaglia. Le ricompense includono il Benedict Cumberbatch comandante, dotato di linee vocali originali, insieme a ulteriori stili, adesivi e i "Benedict's Gadgets", una serie di accessori 3D collezionabili.

Dal 11 al 22 dicembre torna anche la modalità speciale Winter Raid, caratterizzata da partite tre-contro-tre squadre da cinque giocatori su due nuove mappe: una ambientata nello spazio profondo, l'altra in una fabbrica di regali trasformata in arena di combattimento. L'obiettivo è raccogliere e consegnare pacchi alla base, utilizzando carri dotati di ruoli e abilità uniche. I punti ottenuti possono essere convertiti in bond o in esclusivi elementi 3D.

Holiday Ops 2026 offrirà quindi attività stagionali, ricompense dedicate e l'occasione di collaborare virtualmente con Benedict Cumberbatch, che aggiunge un tocco hollywoodiano alle festività di World of Tanks.

La guida completa a Holiday Ops 2026 è disponibile sul sito ufficiale di World of Tanks.