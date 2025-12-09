1

Ex-sviluppatori di Perfect Dark hanno fondato un nuovo studio sotto Take-Two

Take-Two e alcuni ex sviluppatori di Perfect Dark stanno collaborando a un nuovo progetto, con tanto di fondazione di un nuovo studio di sviluppo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/12/2025
Dopo la cancellazione di Perfect Dark e lo sciogliemento di The Initiative, lo studio che ci stava lavorando, due dei responsabili del progetto hanno avviato un nuova software house sotto l'ala di Take-Two. Più precisamente, lo studio lavorerà per 2K, una sussidiaria dell'editore di GTA 6, a un gioco di cui non si sa ancora nulla.

Progetto misterioso

Come riportato da Jason Schreier su Bluesky, i coinvolti sono Darrell Gallagher, capo di The Initiative, e il director Brian Horton. Sono loro che dirigeranno il nuovo studio, immaginiamo recuperando anche altri colleghi che hanno lavorato a Perfect Dark, per non partire completamente da zero.

Interrogato sulla questione, un portavoce di 2K ha spiegato: "Con oltre sei decenni combinati di esperienza nello sviluppo di giochi AAA, attraverso franchise come Tomb Raider, Call of Duty, Destiny, Marvel's Spider-Man, Hitman, Deus Ex e molti altri, siamo entusiasti di confermare che Darrell Gallagher e Brian Horton si sono uniti a 2K per la loro nuova iniziativa completamente originale. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli da condividere, ma non vediamo l'ora di fornire aggiornamenti sul loro lavoro in futuro."

La cancellazione di Perfect Dark risale all'inizio di quest'anno. Si era già parlato di rapporti tra gli ex The Initiative e Take-Two per fare rivivere il progetto, ma non se n'è fatto niente. La compagnia deve però aver colto l'occasione per fare un'offerta ai due veterani, di cui vedremo i frutti in futuro.

