Svelati i finalisti del Players' Voice dei The Game Awards: da Clair Obscur: Expedition 33 a Genshin Impact

Le votazioni saranno aperte fino alle 03:00 italiane della notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre . Potrete esprimere la vostra preferenza a questo indirizzo . Il vincitore verrà svelato ovviamente durante i The Game Awards, in programma per le 1:30 italiane del 12 dicembre.

Siamo arrivati al terzo e ultimo turno di votazioni del Players' Voice , il premio dei The Game Awards 2025 interamente deciso dal pubblico. Dai 30 titoli inizialmente selezionati ne restano soltanto cinque. Li abbiamo elencati di seguito:

Una lista molto differente da quella del Game of the Year

È interessante notare le differenze tra i cinque giochi arrivati in finale del Player's Voice e i sei candidati al Game of the Year, scelti da una giuria composta da testate e content creator del settore. Solo due titoli compaiono in entrambe le liste: Hollow Knight: Silksong e Clair Obscur: Expedition 33.

Tra i candidati mancano all'appello produzioni come Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2 e Kingdom Come: Deliverance 2. Al loro posto troviamo l'apprezzatissima avventura narrativa Dispatch e i sempre popolari action GDR free-to-play Genshin Impact e Wuthering Waves, tra l'altro già finalisti lo scorso anno.

Nonostante siano usciti ormai da anni, la presenza di questi due gacha cinesi è giustificata dall'enorme e fedele community che continua a sostenerli, specialmente in madrepatria. Non mancano però le polemiche: secondo alcuni, i voti ai titoli gacha sarebbero condizionati dalla speranza dei fan di ottenere ricompense extra. Ad esempio, in passato Genshin Impact ha distribuito Primogemme (la valuta premium del gioco), in occasione di vittorie o nomination ai The Game Awards.