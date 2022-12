Genshin Impact: 800 Primogemme gratuite per festeggiare i premi vinti ai TGA 2022

I giocatori di Genshin Impact nei prossimi giorni riceveranno 800 Primogemme gratuite, regalate da Hoyoverse per festeggiare la vittoria dell'action RPG free-to-play ai The Game Awards 2022.

Come potrete constatare nel nostro elenco con tutti i vincitori dei TGA 2022, Genshin Impact si è aggiudicato il premio per "Player's Voice", scelto in base a una votazione online a cui potevano partecipare liberamente tutti i giocatori. È stato anche candidato alla categoria "Best Ongoing" e "Best Mobile Game".

Stando ai dettagli condivisi dall'account Twitter ufficiale di Genshin Impact, le Primogemme gratis verranno distribuite da domani, sabato 10 dicembre, al 13 dicembre 2022. Il bonus verrà inviato in quattro parti, una al giorno, da 200 Primogemme l'una. Per riscattarle vi basterà accedere alla casella di posta di Paimon all'interno del gioco dal menu di pausa.

Non è la prima volta che Hoyoverse fa regali del genere. È accaduta la stessa cosa lo scorso anno anche con i The Game Awards 2021 (dove aveva vinto il premio come Best Mobile Game) e più di recente per i PlayStation Partner Awards.

Vi ricordiamo che Genshin Impact da poco si è aggiornato alla versione 3.3 che ha introdotto la lingua italiana, il gioco di carte Invokazione del Genio, i personaggio giocabili Vagabondo e Faruzan e molto altro ancora.