Judas: altre informazioni e prime immagini del nuovo gioco di Ken Levine

Judas di Ghost Story Games è stato uno degli annunci a sorpresa dei TGA 2022, di cui ora disponiamo di qualche informazione in più e qualche immagine.

Il primo gioco del nuovo studio di sviluppo di Ken Levine è uno sparatutto narrativo in prima persona per giocatore singolo in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X e S.

"Abbiamo fondato Ghost Story Games per portare avanti il lavoro svolto con System Shock 2, BioShock e BioShock Infinite", ha dichiarato Ken Levine, presidente e direttore creativo. "Con Judas abbiamo creato un mondo e una serie di personaggi completamente nuovi, esplorando al contempo approcci differenti agli sparatutto narrativi in prima persona per giocatore singolo".

Leggiamo la sinossi ufficiale:

Una navicella spaziale in disfacimento. Un piano di fuga disperato.

Tu sei il misterioso e inquieto Judas. La tua unica speranza di sopravvivenza è stringere o rompere un'alleanza con i tuoi peggiori nemici. Riuscirete a collaborare per riparare ciò che è stato rotto... o lascerete che tutto bruci?

Dopo il trailer, vediamo le prime immagini di Judas:

Ghost Story Games è uno studio fondato da Ken Levine insieme a ex sviluppatori di Irrational Games. La missione dello studio è quella di creare esperienze basate sulla narrazione e radicate nella costruzione di mondi e gameplay coinvolgenti. La loro passione e il loro pedigree danno vita a esperienze rivoluzionarie da oltre 25 anni.