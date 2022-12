Judas annunciato con un trailer, è il nuovo gioco di Ken Levine, l'autore di Bioshock

Judas è il nuovo gioco di Ken Levine, l'autore della serie Bioshock e di System Shock 2, sviluppato con la sua nuova software house, Ghost Story Games, e presentato in occasione dei The Game Awards 2022.

Il filmato di presentazione è un montaggio di sequenze visionarie, che mostrano un gioco ricercatissimo dal punto di vista artistico, di cui non vediamo l'ora di sapere di più.

Judas è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X e S. La descrizione ufficiale del trailer ci dà qualche dettaglio in più:

Judas è uno shooter narrativo in prima persona single player sviluppato da Ghost Story Games, uno studio capitanato da Ken Levine, direttore di System Shock 2, BioShock, e BioShock Infinite.

Un'astronave morente. Un piano di fuga disperato. Sei la misteriosa e inquieta Judas. La tua unica speranza di sopravvivenza è creare o distruggere alleanze con i tuoi peggiori nemici. Collaborerete per aggiustare quello che hai rotto o lo lascerai bruciare?

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.