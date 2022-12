Hades 2 annunciato con un trailer ai The Game Awards 2022

Supergiant Games ha annunciato con un primo trailer di presentazione a sorpresa Hades 2, seguito diretto di Hades su cui, ovviamente, c'è una grandissima aspettativa considerando quanto raggiunto dal titolo precedente, diventato celebre in tutto il mondo.

Anche in questo caso si tratta di un gioco che riprende pienamente la struttura del precedente, come action roguelike con visuale isometrica ad ambientazione mitologica greca.

Il trailer ha mostrato qualcosa degli elementi di storia e gameplay che comporranno questa particolare esperienza, che si presenta in perfetta continuità con il primo Hades.

Non ci sono ancora informazioni sulle piattaforme di riferimento, ma per il momento è lecito aspettarsi l'uscita su PC e console in generale, considerando che il primo capitolo è uscito praticamente su tutte. In attesa di maggiori informazioni, vediamo dunque il primo trailer di annuncio riportato qui sopra.

Il gioco riceverà ulteriori dettagli e probabilmente anche una data d'uscita, o quantomeno un periodo d'uscita, nel 2023, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni in arrivo. L'ambientazione riprende quella ispirata alla mitologia greca del predecessore, anche se il protagonista è diverso ed è femminile, in questo caso. Si tratta della Principessa dell'Underworld, a quanto pare, impegnata in una guerra contro il Titano del Tempo.

Si notano anche alcune novità in termini di gameplay, come l'esecuzione di alcune mosse speciali che sembrano introdurre maggiori elementi magici all'interno del gameplay, ma attendiamo altre informazioni ufficiali da parte di Supergiant Games.