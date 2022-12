Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon annunciato con un trailer ai TGA 2022

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2022: si tratta di un inaspettato action adventure basato sulla serie di PlatinumGames che racconta appunto le origini di Cereza e lo fa con uno stile decisamente insolito, cartoonesco.

Il gioco ha già una data di uscita ufficiale: sarà disponibile a partire dal 17 marzo 2023 in esclusiva su Nintendo Switch, a conferma di una partnership sempre più solida fra il team di sviluppo giapponese e la casa di Kyoto, che ha prodotto le ultime avventure della strega guerriera.

"C'era una volta una Strega di Umbra di nome Cereza, una versione giovanile di Bayonetta nel terzo capitolo della serie", si legge nel post di Nintendo. "Controlla sia Cereza che Cheshire per risolvere enigmi e affrontare fate in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon."