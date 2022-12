Destiny 2: L'Eclissi, un trailer dai The Game Awards 2022 della nuova espansione

Durante il corso dei The Game Awards 2022 è stato presentato un nuovo trailer di Destiny 2: L'Eclissi, la nuova attesa espansione dell'MMO di Bungie in arrivo su PC e console nei primi mesi del 2023. Potrete visualizzare il filmato nel player poco più sotto.

Come accaduto per La Regina dei Sussurri, anche L'Eclissi aggiungerà una nuova campagna, una nuova destinazione, un nuovo raid, una nuova sottoclasse dell'oscurità, 2 segrete e 4 stagioni facendo progredire la storia ogni settimana e rappresentando la base su cui poggerà l'MMO di Bungie per tutto il 2023.

L'Eclissi porterà i guardiani di Destiny 2 su Nettuno e più precisamente nella città di Neomuna, una metropoli al neon sopravvissuta al Crollo, l'apocalisse da cui l'universo di gioco è nato. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato al DLC.

Destiny 2: L'Eclissi sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC al prezzo di 49,99 euro o di 99,99 euro con incluso il Pass annuale.