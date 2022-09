Destiny 2: l'Eclissi, scopriamo la nuova espansione e i bonus preorder

Destiny 2, lo sparatutto MMO firmato Bungie , ha iniziato a prepararsi all'Eclissi, la prossima e penultima espansione della saga della Luce e dell'Oscurità. Come accaduto per La Regina dei Sussurri , L'Eclissi sarà l'architrave di tutto il 2023 di Destiny 2 perché aggiungerà una nuova campagna, una nuova destinazione, un nuovo raid, una nuova sottoclasse dell'oscurità, 2 segrete e 4 stagioni facendo progredire la storia ogni settimana.

Anche il nostro arsenale verrà ampliato grazie all'introduzione della Telascura , la nuova sottoclasse dell'Oscurità. Dalle tinte verdi e serpentine, la Telascura assumerà caratteristiche diverse per ogni classe di Destiny 2. Gli Stregoni saranno Architetti: scultori della materia in grado di creare nuovi esseri senzienti al loro comando. I Cacciatori saranno Valicatori: maestri del movimento, delle trappole e del lazo. I Titani saranno Prevaricatori: squarciando la Telascura forgeranno lame e artigli per spezzare i loro nemici.

Per affrontare questa nuova Legione Ombra avremo al nostro fianco dei potenti alleati: i Solcanuvole , protettori di Neomuna e alleati dell'umanità. Non sappiamo quasi nulla di questi guerrieri geneticamente modificati, solo che moriranno prima di lasciare la loro città nelle mani del Testimone.

Alla fine de La Regina dei Sussurri abbiamo scoperto chi è il burattinaio che muove i fili della distruzione dell'umanità: è il Testimone , primo araldo dell'Oscurità. Non sappiamo perché, ma Nettuno e Neomuna sono i suoi prossimi bersagli e, per conquistarli, il Testimone avrà a disposizione le forze di un nuovo discepolo: l'Imperatore Calus. Dopo aver passato un'intera stagione (quella dei Tormentati) a cercare di scoprire le sue macchinazioni, l'ex imperatore dei Cabal si è votato all'oscurità mettendo le sue armate al servizio del Testimone.

Non conosciamo ancora i diretti antefatti che ci porteranno su Nettuno, perché dopo la stagione in corso (quella dei Tesori) ce ne sarà un'altra di cui siamo ancora all'oscuro. Guardando i primi artwork, però, possiamo ipotizzare il ritorno di Osiride, finalmente risvegliato dal coma in cui lo aveva lasciato Savathun prima della stagione dei Perduti. Nella Collector's Edition, poi, scopriremo nuovi dettagli sullo strano spettro dell'Ignota Exo, una creatura meccanica a forma di pesce vista per la prima volta nell'espansione Oltre la Luce.

In uscita il 28 febbraio 2023, Destiny 2: L'Eclissi porterà i guardiani su Nettuno e più precisamente nella città di Neomuna, una metropoli al neon sopravvissuta al Crollo, l'apocalisse da cui l'universo di Destiny è risorto. Questa città, al contrario di quasi tutte le ambientazioni precedenti, non è un luogo in rovina, ma ospita una società all'avanguardia. Qui l'umanità ha continuato a evolversi (saltando i secoli bui che ha vissuto sulla Terra), ma senza la benedizione della Luce e del Viaggiatore, che ha dato ai guardiani i loro poteri e l'immortalità.

Conviene preordinare l'Eclissi?

Tempesta di Argento Vivo di Destiny 2: l'Eclissi

Come l'anno scorso, Bungie ha aperto i preordini per la sua nuova espansione appena finito lo showcase di presentazione. C'è la versione standard che contiene solo l'Eclissi (quindi la campagna e il nuovo raid) e l'edizione deluxe che oltre ad avere incluse le 4 stagioni del 2023 ha anche la chiave delle Segrete (che dà accesso a due nuovi dungeon che usciranno nel corso dell'anno), dei cosmetici (un involucro per lo spettro, un emote esotico e un emblema esclusivo) e un nuovo fucile automatico esotico.

La particolarità di quest'anno è che la nuova arma si sblocca al momento del preordine e non dell'uscita dell'espansione. Il fucile d'assalto esotico si chiama Tempesta di Argento Vivo e ha come funzionalità speciali i Tracciatori razzo (dei micro missili sparati in automatico ogni 12 proiettili mandati a segno) e una modalità di fuoco alternativa che lo trasforma in un lanciagranate: per ogni razzo andato a segno, infatti, una granata verrà aggiunta al caricatore del fucile. Tenendo premuto il tasto di ricarica Tempesta di Argento Vivo si trasforma in un lanciagranate che infligge danno in modo simile alla Vetta, ovvero sparando i suoi colpi dritti invece che lungo un arco.

Dopo averlo testato sia in PvE sia in PvP, possiamo confermare che non è il nuovo Mitoclasta Vex. È divertente da usare, ma non fa danni esagerati ai nemici controllati dal gioco e non è particolarmente efficace contro gli altri giocatori.