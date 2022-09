Play! Pokémon: riprendono in Italia gli eventi ufficiali dei giochi della serie

The Pokémon Company ha annunciato oggi che alcuni degli eventi di Play! Pokemon da oggi riprenderanno in Italia e dunque i giocatori del Bel Paese potranno nuovamente partecipare alle competizioni ufficiali dei videogiochi della serie e del GCC.

Come spiegato nel comunicato ufficiale, parte del programma Play! Pokémon riprende in tutta la nazione, con i giocatori che possono dunque prendere parte agli eventi della Lega Pokémon ospitati nei negozi, nonché competere nelle competizioni di lega e nei tornei prerelease del GCC con altri giocatori. A questo link trovate tutti i negozi aderenti e gli eventi attualmente in programma, con la lista che si espanderà ulteriormente in futuro.

Play! Pokémon

Per il momento, invece, rimangono sospesi gli eventi per guadagnare Championship Point, necessari per aggiudicarsi un invito ai Campionati Mondiali Pokémon, tra cui le Sfide di lega, le Coppe di lega, le Sfide premier e i Midseason Showdown.

The Pokémon Company precisa che la decisione sulla ripresa delle competizioni dal vivo nei paesi e le regioni in cui sono attualmente sospesi verrà presa in base alle linee guida e i requisiti delle agenzie governative e sanitarie interessate. A tal proposito, trovate i requisiti Play! Pokémon relativi al Covid-19 a questo indirizzo.