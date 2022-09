Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere criticato da Elon Musk, Neil Gaiman risponde a tono

Elon Musk ha fortemente criticato Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere per la rappresentazione dei personaggi maschili, a suo dire tutti negativi. Neil Gaiman, interpellato da un utente, ha deciso di rispondere a tono a riguardo.

Tutto è nato da questi tweet di Elon Musk dedicati a Il Signore degli Anelli gli Anelli del Potere. Musk ha scritto: "Tolkien si sta rivoltando nella tomba. Quasi ogni personaggio è un codardo, uno stronzo o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e gentile."

Un utente ha quindi chiesto cosa ne pensa Neil Gaiman delle affermazioni di Elon Musk riguardo a Il Signore degli Anelli gli Anelli del Potere. L'autore non si è contenuto e ha scritto: "Elon Musk non viene a chiedermi consigli su come fallire nel tentativo di acquisizione di Twitter e io non gli chiedo consigli di critica su film, serie TV o letteratura". La risposta di Gaiman ha ottenuto oltre 307.000 Mi Piace, al momento della scrittura.

Voi siete d'accordo con le critiche di Elon Musk su Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere?

