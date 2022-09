Assassin's Creed Mirage sarà cross-gen, nuovi dettagli dalla descrizione ufficiale

Il noto giornalista e insider videoludico Tom Henderson ha condiviso su Twitter la descrizione ufficiale, supponiamo del PlayStation Store, di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie che verrà presentato questo fine settimana durante l'Ubisoft Showcase. Grazie a questa soffiata apprendiamo che il gioco sarà cross-gen ovvero uscirà sia su console di attuale generazione che old-gen.

La descrizione ci offre una breve sinossi della trama del gioco, in cui vestiremo i panni di Basim, un ladro di strada della Baghdad del IX secolo destinato a diventare un Maestro Assassino.

"Vivi la storia di Basim, un astuto ladro di strada in cerca di risposte e giustizia mentre si aggira tra le strade affollate della Baghdad del IX secolo. Attraverso una misteriosa e antica organizzazione conosciuta come gli "Occulti", diventerà un letale Maestro Assassino e cambierà il suo destino in modi che non avrebbe mai potuto immaginare".

Seguono successivamente una lista di caratteristiche di Assassin's Creed Mirage, che a quanto pare reinterpreterà in chiave moderna le caratteristiche del gameplay classiche della serie. Apprendiamo inoltre che Baghdad sarà composta da "quattro distretti unici" e che gli abitanti "reagiranno a ogni nostra mossa".

Sperimenta una versione moderna delle caratteristiche iconiche e del gameplay che hanno definito un franchise per 15 anni.

Usa il Parkour senza soluzione di continuità attraverso la città e uccidi furtivamente gli obiettivi con omicidi più viscerali che mai.

Esplora una città incredibilmente densa e vibrante i cui abitanti reagiscono a ogni tua mossa e scopri i segreti di quattro distretti unici mentre ti avventuri nell'eta d'oro di Baghdad.

L'ultima parte della descrizione, conferma che Assassin's Creed Mirage sarà un gioco cross-gen. Su console PlayStation (ma supponiamo anche su Xbox) sarà possibile effettuare l'upgrade gratuitamente da PS4 a PS5.

"Se possiedi già la versione PS4 di questo gioco, puoi ottenere la versione digitale PS5 senza costi aggiuntivi e non è necessario acquistare questo prodotto. I possessori di una copia del disco PS4 devono inserirla nella PS5 ogni volta che desiderano scaricare o riprodurre la versione digitale per PS5. I possessori della copia su disco per PS4 che acquistano la console PS5 Digital Edition senza lettore non potranno ottenere la versione PS5 senza costi aggiuntivi."

Per conoscere ulteriori dettagli su Assassin's Creed Mirage non ci resta che attendere l'Ubisoft Showcase in programma per le 21:00 italiane di sabato 10 settembre. Stando a un'altra soffiata di Tom Henderson durante l'evento verranno presentati 4 giochi di Assassin's Creed e un DLC per Valhalla.