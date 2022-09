Assassin's Creed: 4 giochi e un DLC saranno annunciati all'Ubisoft Forward, dettagli da Henderson

Tom Henderson ha pubblicato un nuovo report dedicato ad Assassin's Creed e alle novità che dovrebbero essere svelate all'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022. Secondo quanto indicato, ci saranno ben 4 giochi, ai quali si sommerà un DLC. Inoltre, dovrebbe esserci un ulteriore progetto che potrebbe non essere mostrato all'evento.

Precisamente, i giochi di Assassin's Creed che saranno mostrati durante l'Ubisoft Forward dovrebbero essere secondo Tom Henderson:

Assassin's Creed Mirage (già annunciato ufficialmente)

Assassin's Creed Project Red (Giappone)

Assassin's Creed Project Hexe (Europa centrale)

Assassin's Creed Project Jade (Cina, gioco mobile)

DLC di Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Project Nexus (VR, ma non si sa se sarà mostrato)

Per quanto riguarda Assassin's Creed Mirage, è il gioco che Ubisoft ha già annunciato ufficialmente e che sappiamo sarà mostrato per certo all'evento Ubisoft Forward.

Passando invece ad Assassin's Creed Red, pare che si tratti di uno dei giochi che faranno parte di Assassin's Creed Infinity, il progetto live-service della saga di Ubisoft. Sarà un gioco ambiento in Giappone, location molto attesa dai fan: Henderson avrebbe visto un artwork che mostra un assassina in stile samurai, ma ritiene che probabilmente i giocatori potranno scegliere tra un personaggio maschile e uno femminile.

Assassin's Creed Hexe, precedentemente noto come Project Neo, dovrebbe invece essere in sviluppo presso Ubisoft Montreal e dovrebbe essere il gioco più oscuro della saga. Anche questo dovrebbe essere un progetto facente parte di Infinity. L'ambientazione dovrebbe essere l'epoca della caccia alle streghe del 16° secolo, in Europa. Henderson afferma che questo è uno dei progetti più interessanti.

Assassin's Creed Jade dovrebbe invece essere un gioco mobile ambientato in Cina, area già sfruttata per un precedente capitolo 2D della saga. Dovrebbe poi esserci un nuovo DLC per Valhalla. Infine, ci dovrebbe essere un progetto per VR, ma Henderson non sa se sarà mostrato durante l'evento.

Ricordiamo che parliamo solo di rumor per ora, non di informazioni ufficiali. Inoltre, è possibile che non tutti i giochi siano effettivamente mostrati all'evento, anche nel caso nel quale esistano veramente.