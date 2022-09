Firewall Ultra: trailer di annuncio del nuovo gioco PS VR2 di Sony

Sony Interactive Entertainment e First Contact Entertainment hanno annunciato con un nuovo trailer un nuovo gioco per PS VR2: parliamo di Firewall Ultra, della serie di Firewall Zero Hour (esclusiva PS VR).

Gli autori spiegano che Firewall Ultra sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi di Zero Hour. Il gioco proporrà modelli dei personaggi ricreati da zero per supportare al meglio il 4K HDR di PS VR2. Le mappe potranno contare su una nuova veste grafica. Le armi e gli equipaggiamenti che potremo utilizzare offriranno anche un livello di personalizzazione "molto più profondo".

Firewall Ultra girerà su server dedicati e ci saranno "ulteriori round, affinché ogni partita venga giocata alla meglio di tre, oltre a un'esperienza PvE completamente nuova e ad altri contenuti post-lancio, tra cui nuovi mercenari, mappe e armi".

Viene anche spiegato che Firewall Ultra sfrutta le funzionalità della nuova tecnologia PlayStation VR2 Sense come il tracciamento oculare per cambiare arma in modo intuitivo e visualizzare gli indicatori dell'interfaccia HUD tramite le telecamere integrate nel visore PS VR2.

