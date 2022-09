Red Dead Redemption 2: l'update 1.31 aggiunge AMD FSR 2.0 e Nvidia Reflex

Rockstar Games ha pubblicato l'Update 1.31 di Red Dead Redemption 2 che introduce il supporto ad AMD FSR 2.0 e Nvidia Reflex su PC, nonché diverse novità per quanto riguarda il multiplayer di Red Dead Online.

Come apprendiamo dalle note ufficiali, con il nuovo aggiornamento Red Dead Redemption 2 supporta completamente la tecnologia Nvidia Reflex per ridurre il lag di controller (ma non per mouse e tastiera) e ad AMD FidelityX Super Resolution 2.0. Sempre rimanendo in tema della versione PC, sono stati apportati anche dei miglioramenti al Temporal Anti-Aliasing.

Per quanto riguarda Red Dead Online, sono state aggiunte anche tre nuove missioni co-op hardcore telegramma: "In Bad Faith", "Strong Medicine" e "Snow and Reap". Inoltre da ora i giocatori possono lanciare le missioni Telegramma dal Menu giocatore e dall'accampamento.

Non mancano poi una serie di fix per bug e problematiche più o meno note. Potrete leggere le note ufficiali dell'aggiornamento 1.31 di Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online per PC, PS4 e Xbox One sul sito ufficiale Rockstar a questo indirizzo (purtroppo al momento solo in lingua inglese).