Ubisoft: Wild Arena Survivors era in realtà un Far Cry, dettagli sul gioco pubblicato "in segreto"

Ubisoft ha pubblicato in sordina un nuovo sparatutto mobile, noto come Wild Arena Survivors la scorsa settimana. Secondo un nuovo report, questo gioco era in realtà un Far Cry, ma la compagnia ha preferito eliminare ogni riferimento alla saga e pubblicarlo senza annunci.

Le informazioni arrivano da mobilegamer.biz, che riporta tramite una fonte che Wild Arena Survivors era precedentemente noto come Far Cry: Wild Call e doveva essere uno spin-off battle royale del noto franchise. Il gioco avrebbe avuto una componente artistica simile a Far Cry 6.

Il nome è rimasto in alcune parti del gioco, ad esempio nel Wild Call Festival e ricorda Far Cry 6 per la palette di coloro, per gli animali e altri dettagli. Il nome della saga è però stato eliminato da Wild Arena Survivors, secondo la fonte, perché Ubisoft ha deciso di ridurre gli investimenti in termini di marketing dopo che il gioco non è riuscito a convincere durante la fase di test.

La fonte aggiunge anche che Ubisoft non dedicata attenzione ai giochi mobile, non tanto quanto ai titoli console e PC: anche per questo motivo Wild Arena Survivors è stato pubblicato quasi di nascosto. Secondo la fonte, Ubisoft ha speso più di quanto avrebbe dovuto sullo sviluppo e ora vuole recuperare i costi e imparare a gestire un gioco multigiocatore mobile. La fonte afferma che se anche i giochi sono costosi e hanno un basso rendimento, imparare da essi è comunque importante dal punto di vista Ubisoft.

Pare comunque che Ubisoft abbia tanti giochi in arrivo, come ad esempio Assassin's Creed: 4 giochi e un DLC saranno annunciati all'Ubisoft Forward secondo Tom Henderson.