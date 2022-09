Rocket League Sideswipe Stagione 5: data di inizio, modalità di gioco e dettagli sul pass

Psyonix ha annunciato che la Stagione 5 di Rocket League Sideswipe inizierà a brevissimo. La data di inzio è il 7 settembre 2022. La nuova stagione includerà come sempre un nuovo Rocket pass, nuove sfide stagionali e vedrà anche il ritorno della modalità Pallavolo nelle partite classificate.

Il rocket pass della quinta stagione sarà a tema futuristico e conterrà oggetti quali come l'auto Chikara G1, Esplosione "Holo Data", l'auto Masamune, il cappello ROBO-Visor e il boost Hexphase. Come nelle altre stagioni, i giocatori avranno l'opportunità di completare nuove sfide per guadagnare XP e SP per salire di livello.

Oltre a tutti i nuovi elementi cosmetici, la modalità Pallavolo 2v2 tornerà nelle classifiche, sostituendo la modalità Hoops. I giocatori che vinceranno dieci partite con la nuova auto Masamune o completeranno cinque partite di pallavolo online in un gruppo riceveranno "enormi ricompense".

Rocket League Sideswipe

Infine, tutte le ricompense della quarta stagione saranno regalate dopo l'inizio della quinta stagione.

Ricordiamo che Rocket League Sideswipe è un gioco mobile free-to-play. È possibile scaricarlo su Apple App Store e Google Play.