FIFA Rivals a quota un milione di download, è il nuovo gioco di calcio su licenza FIFA

Mythical Games ha annunciato che FIFA Rivals ha superato quota un milione di download su iOS e Android, a conferma del grande successo del nuovo gioco di calcio su licenza ufficiale FIFA.

Lanciato lo scorso 12 giugno su App Store e Google Play, FIFA Rivals offre un originale mix di azione arcade e strategia in tempo reale, a cui si aggiungono meccaniche di gestione della squadra.

Il gioco, caratterizzato da controlli intuitivi e un gameplay immediato, è stato pensato per dar vita a partite veloci ma piene di emozioni in cui passaggi, tiri e gol diventano un piacere da eseguire grazie a una risposta fulminea dei comandi touch.

Il fulcro dell'esperienza è rappresentato da due modalità distinte ma complementari: la prima consente di cimentarsi con scontri a turni in grado di mettere in risalto la componente tattica di FIFA Rivals, la seconda punta sull'adrenalina e la spettacolarità delle azioni in tempo reale.