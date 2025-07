Witchfire si aggiorna ancora con l'update "Webgrave", ancora in accesso anticipato

The Astronauts continua ad ampliare e arricchire il suo Witchfire, con il gioco che riceve il nuovo aggiornamento "Webgrave" pur rimanendo ancora in fase di accesso anticipato, nonostante si stia espandendo in maniera significativa.

Witchfire è uno sparatutto in prima persona ad ambientazione dark fantasy che ha avuto una genesi decisamente complessa: annunciato con un trailer ai Game Awards del lontano 2017, il gioco ha subito delle notevoli trasformazioni, in particolare quando è stato rinviato al 2023 diventando una sorta di open world e poi cambiando ancora.

Finalmente, nel settembre di quell'anno è stato messo a disposizione in accesso anticipato, modalità di distribuzione in cui rimane tutt'ora, a quasi due anni di distanza e dopo essere giunto anche su Steam dopo il lancio iniziale su Epic Games Store.