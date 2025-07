PayPal apre ai pagamenti in criptovalute: fino a 100 valute digitali accettate

PayPal compie un nuovo passo verso l'integrazione delle criptovalute nell'economia reale, annunciando l'imminente lancio della funzione "Pay with Crypto". Grazie a questa novità, le aziende potranno accettare oltre 100 criptovalute come metodo di pagamento , tra cui Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT, USDC, BNB e Solana, con transazioni che saranno convertite istantaneamente in dollari o in stablecoin PayPal USD (PYUSD).

I vantaggi per le aziende che scelgono PayPal e PYUSD

PayPal prevede incentivi per i merchant che scelgono di mantenere i fondi ricevuti in PYUSD, la propria stablecoin ancorata al dollaro USA, con un rendimento annuo del 4%. Questo strumento può rivelarsi particolarmente utile anche per le aziende che operano su scala internazionale, grazie alla velocità e ai bassi costi di esecuzione.

Gli uffici di PayPal

Secondo i dati diffusi dall'azienda, il nuovo servizio copre circa il 90% del market cap globale di criptovalute, attualmente stimato in oltre 3 trilioni di dollari. Sul fronte europeo, PayPal non ha ancora annunciato una data ufficiale per il lancio della funzione "Pay with Crypto" nel Vecchio Continente, ma l'interesse è evidente. L'espansione in Europa, tuttavia, dovrà fare i conti con normative più stringenti in materia di criptoasset e stablecoin, specialmente alla luce dell'entrata in vigore del regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) dell'Unione Europea. Inoltre, l'utilizzo di PYUSD sarà soggetto all'approvazione di enti locali come la BaFin in Germania o l'AMF in Francia.