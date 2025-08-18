WhatsApp beta Android: risolto il bug che bloccava chat private, gruppi e causava crash dell'app

La fase beta delle singole versioni delle applicazioni è sempre delicata, poiché serve a individuare bug e malfunzionamenti prima del rilascio ufficiale al grande pubblico. Questo è quanto accaduto di recente con WhatsApp beta per Android versione 2.25.23.14, che ha presentato un grave problema a diversi utenti: l'impossibilità di aprire alcune chat di gruppo, con l'app che si chiudeva in modo anomalo a ogni tentativo.

In alcuni casi, il bug ha interessato anche le chat individuali, impedendo l'invio e la ricezione dei messaggi e compromettendo così la funzionalità principale della piattaforma di messaggistica.