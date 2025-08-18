WhatsApp beta Android: risolto il bug che bloccava chat private, gruppi e causava crash dell'app

La fase beta delle singole versioni delle applicazioni è sempre delicata, poiché serve a individuare bug e malfunzionamenti prima del rilascio ufficiale al grande pubblico. Questo è quanto accaduto di recente con WhatsApp beta per Android versione 2.25.23.14, che ha presentato un grave problema a diversi utenti: l'impossibilità di aprire alcune chat di gruppo, con l'app che si chiudeva in modo anomalo a ogni tentativo.
In alcuni casi, il bug ha interessato anche le chat individuali, impedendo l'invio e la ricezione dei messaggi e compromettendo così la funzionalità principale della piattaforma di messaggistica.
Soluzioni temporanee
La causa esatta non era stata subito identificata, ma molti tester hanno segnalato che i crash tendevano a verificarsi in concomitanza con l'arrivo di nuovi messaggi in specifici gruppi. Alcuni utenti hanno individuato una soluzione temporanea: contrassegnare le chat come già lette, operazione che in alcuni casi evitava l'arresto improvviso dell'app.
Tuttavia, la soluzione non si è rivelata affidabile, poiché il problema si ripresentava puntualmente con l'arrivo di ulteriori messaggi.Con l'ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android, in maniera specifica parliamo della versione 2.25.23.16, il bug è stato finalmente corretto.
Soluzione definitiva
Dopo l'installazione di questa versione, le chat possono essere aperte senza difficoltà, sia quelle di gruppo che individuali, ripristinando la stabilità del servizio. Gli utenti beta possono ora aggiornare all'ultima release e tornare a godere di un'esperienza di messaggistica fluida e affidabile, senza più il timore di crash improvvisi.
Questo episodio conferma ancora una volta l'importanza delle fasi di test, che permettono di individuare tempestivamente problemi potenzialmente gravi prima che raggiungano l'intera base di utenti. Come di consueto, la risoluzione del problema è stata comunicata dal portale WABetaInfo che, quotidianamente, aggiorna gli utenti sullo stato delle versioni beta della piattaforma, sia per Android che per iOS.