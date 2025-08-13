WhatsApp testa Writing Help nella versione Beta Android: il nuovo assistente IA migliora la scrittura

WhatsApp sta introducendo, per un numero limitato di utenti, una nuova funzione sperimentale chiamata Writing Help, pensata per migliorare la scrittura dei messaggi in modo privato e sicuro. Questa novità sfrutta Private Processing, un'architettura sviluppata da Meta che utilizza connessioni criptate e instradamento anonimo, impedendo di collegare le richieste dell'utente alla sua identità. In questo modo, nessun messaggio o suggerimento generato viene memorizzato o condiviso. Quando Private Processing è attivato nelle impostazioni dell'app, dopo aver digitato tre o quattro parole, l'icona degli sticker nella barra di testo viene sostituita da un'icona a forma di penna. Toccando quest'ultima, l'utente può richiedere a Meta AI suggerimenti per migliorare struttura, chiarezza o tono del messaggio appena scritto.

Le 5 opzioni di Writing Help Se l'utente non conferma l'uso di Writing Help, il testo resta sul dispositivo e non viene mai inviato. Solo accettando esplicitamente di usare l'assistente, il messaggio viene inviato in forma privata e sicura ai server di Private Processing, che generano più proposte e le restituiscono al dispositivo. WhatsApp testa nuove opzioni per la condivisione del link di invito ai gruppi Writing Help offre almeno tre opzioni in base al tono selezionato tra cinque disponibili: Rephrase : migliora struttura e chiarezza mantenendo il significato.

: migliora struttura e chiarezza mantenendo il significato. Professional : rende il testo formale, adatto a contesti lavorativi.

: rende il testo formale, adatto a contesti lavorativi. Funny : aggiunge elementi umoristici e leggeri.

: aggiunge elementi umoristici e leggeri. Supportive : trasforma il messaggio in modo empatico e incoraggiante.

: trasforma il messaggio in modo empatico e incoraggiante. Proofread: corregge errori grammaticali e ortografici.