Apple, attesa per l’annuncio ufficiale dell’evento dedicato al reveal di iPhone 17

Con metà agosto ormai alle porte, cresce l'attesa per l'annuncio dell'evento Apple dedicato alla nuova generazione di iPhone . Quest'anno, l'azienda di Cupertino dovrebbe presentare iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air, e i modelli di fascia alta iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Le novità attese per la gamma 2025

Secondo le indiscrezioni, l'iPhone 17 manterrà il design del predecessore ma introdurrà il chip A19, un display più ampio da 6,3 pollici, una fotocamera frontale da 24 megapixel e, forse, il supporto ai 120Hz. L'iPhone 17 Air sarà invece un modello inedito, caratterizzato da un design ultra-sottile e leggero, display da 6,6 pollici, 12GB di RAM, fotocamera posteriore singola da 48 megapixel e accessori come una batteria aggiuntiva opzionale.

Sul fronte Pro, il nuovo iPhone 17 Pro dovrebbe vantare una scocca in alluminio, un comparto fotografico ridisegnato con tre sensori da 48 megapixel, chip A19 Pro, 12GB di RAM, nuove colorazioni come l'arancione/rame e un possibile sistema di raffreddamento a camera di vapore. Il 17 Pro Max aggiungerà a queste specifiche una batteria più capiente grazie a un design leggermente più spesso.