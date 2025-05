Addio al monopolio Apple Pay per i pagamenti con iPhone: in estate arriva PayPal, anche su Android

Parallelamente all'introduzione del portafoglio contactless, PayPal lancerà in Germania, per la prima volta in Europa, la sua opzione di pagamento rateale per gli acquisti in negozio. Questa funzionalità consentirà ai consumatori di suddividere il costo dei propri acquisti fisici in 3, 6, 12 o 24 comode rate. Il processo di richiesta sarà rapido e flessibile, potendo essere completato direttamente all'interno dell'app PayPal in qualsiasi momento, offrendo una soluzione pratica per gestire spese più consistenti.

La Germania sarà il primo paese al mondo a beneficiare del lancio del portafoglio mobile contactless di PayPal a partire dalla prossima estate. Questa nuova funzionalità sarà integrata nell'ultima versione dell'applicazione PayPal, disponibile sia per dispositivi iOS, grazie all'apertura arrivata con il DMA dell'Unione Europea, sia Android. Gli utenti avranno la possibilità di selezionare PayPal come metodo di pagamento e completare le transazioni in modo semplice e sicuro, avvicinando il proprio telefono a qualsiasi terminale che supporti i pagamenti contactless Mastercard.

L'arrivo dell'app per il pagamento elettronico PayPal è la prima grande app di terze parti in Europa a utilizzare l'NFC dell'iPhone per pagamenti nei negozi. In precedenza il primo concorrente di Apple Pay era arrivato su iPhone solo in Norvegia, con una banca locale. "Si tratta - dice esplicitamente PayPal - di una funzionalità resa possibile dal Digital Markets Act dell'UE, che obbliga Apple ad aprire la tecnologia NFC dell'iPhone agli sviluppatori di terze parti. Con questo cambiamento potremo offrire una esperienza completa di pagamento in negozio, direttamente dall'interno della nostra app".

Joerg Kablitz, Managing Director di PayPal per Germania, Austria e Svizzera, ha sottolineato come "con l'avanzare della tecnologia, i vantaggi dei pagamenti digitali nei negozi diventano sempre più evidenti. Sebbene il contante abbia ancora un suo ruolo, riteniamo che molti consumatori e aziende siano pronti per alternative innovative. In sintesi, crediamo che PayPal sia meglio del contante. La nostra app renderà facile e sicuro pagare con il telefono nei negozi, offrendo maggiore scelta nelle modalità e nei tempi di pagamento e, ancora meglio, PayPal aiuterà a rimettere denaro nelle tasche dei nostri utenti".

Kablitz ha inoltre aggiunto che "questo è il più grande investimento di PayPal nello sviluppo di prodotti per i nostri clienti in Germania. Non vediamo l'ora di lanciare a livello nazionale nelle prossime settimane".

