Apple prevede un impatto da 900 milioni di dollari sui costi nel trimestre a causa dei dazi USA

Durante la conference call sui risultati del secondo trimestre fiscale, il CEO di Apple Tim Cook ha fornito nuove indicazioni sull'impatto dei dazi commerciali statunitensi imposti dall'amministrazione Trump. Secondo le stime dell'azienda, le attuali politiche tariffarie globali costeranno ad Apple almeno 900 milioni di dollari solo in questo trimestre, a meno di ulteriori modifiche o nuovi dazi nel corso dei prossimi mesi.

Cook ha precisato che questa stima si basa sulle condizioni attuali e su alcuni fattori unici del trimestre in corso, invitando quindi a non utilizzarla come base per previsioni future. Tuttavia, si tratta della dichiarazione più esplicita fatta finora dall'azienda sull'impatto diretto delle tariffe.