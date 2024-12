Apple cerca alleati in Cina per integrare funzionalità AI negli iPhone

Trattative con Tencent e ByteDance per affrontare le sfide normative e competere con i brand locali come Huawei.

Apple è in trattative preliminari con Tencent e ByteDance per integrare i loro modelli di intelligenza artificiale (AI) negli iPhone venduti in Cina, secondo fonti vicine alla vicenda. Questi colloqui rappresentano un passo strategico per conformarsi alle rigide normative cinesi, che richiedono approvazioni governative per l'utilizzo di servizi di AI generativa come quelli di OpenAI, attualmente non disponibili nel paese.

Affrontare le normative sull’AI in Cina Con l'introduzione globale di Siri potenziato dall'AI di OpenAI, Apple si trova in difficoltà nel mercato cinese, dove i suoi dispositivi non possono offrire le stesse funzionalità AI. Collaborare con partner locali come Tencent e ByteDance, che già dispongono di modelli approvati come Hunyuan e Doubao, potrebbe permettere ad Apple di colmare questa lacuna e offrire un'esperienza AI competitiva ai propri utenti cinesi. La presentazione delle nuove feature di Siri. Il mercato dell'AI in Cina è in rapida espansione, con grandi aziende come Tencent, ByteDance e Baidu che sviluppano modelli avanzati per soddisfare la crescente domanda. Una partnership con Apple potrebbe offrire a uno di questi player un vantaggio significativo in un settore già molto affollato. Tuttavia, precedenti discussioni tra Apple e Baidu sull'integrazione del modello Ernie non hanno avuto successo a causa di disaccordi sull'utilizzo dei dati degli utenti, sottolineando le difficoltà tecniche e normative di queste collaborazioni.