Unicorn Overlord è un successo: avrà seguiti, DLC o almeno una versione PC? Il director risponde

Atlus ha annunciato pochi mesi fa che Unicorn Overlord ha venduto oltre 1 milione di unità, a seguito dell'accoglienza positiva della critica per il titolo. In breve, il gioco è un successo sotto più punti di vista. Possiamo quindi aspettarci un seguito o almeno dei DLC?

Le parole del game director di Unicorn Overlord

Noma ha ringraziato i fan per la positiva accoglienza riservata a Unicorn Overlord, prima di dichiarare che al momento Vanillaware non ha in programma DLC o sequel. Noma ha comunque aggiunto che personalmente spera di realizzare altri contenuti di Unicorn Overlord in futuro, qualunque sia la forma che assumeranno.

"Siamo profondamente grati per il gran numero di giocatori che hanno abbracciato la nostra visione di un nuovo gioco di ruolo strategico", ha dichiarato il director. "Molti di questi giocatori hanno espresso il desiderio di un DLC o di un sequel del gioco. Anche se al momento non ci sono piani per un ulteriore sviluppo di questa natura, non direi assolutamente di no se fosse per me. Sarebbe fantastico se potessimo realizzarlo prima o poi".

Inoltre, è stato confermato che non ci sono piani per una versione PC di Unicorn Overlord, tra tutte forse la conferma più dolorosa per molti giocatori. Ricordiamo infatti che per il momento Unicorn Overlord è disponibile solo su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.

In questo periodo il team è stato impegnato in altro, va detto, visto che ha cambiato uffici, così non subirà più assalti dai turisti occidentali.