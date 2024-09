Unicorn Overlord ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite ed è ora un million seller

Atlus e Vanillaware hanno annunciato un nuovo traguardo di vendite raggiunto da Unicorn Overlord, che è ora ufficialmente un "million seller" considerando che ha superato 1 milione di copie distribuite in tutto il mondo, un risultato davvero notevole per il particolare titolo in questione.

L'affascinante gioco di ruolo fantasy strategico ha conquistato la critica e il pubblico di appassionati, ma sta raggiungendo risultati che sembrano spingerlo anche al di fuori della piccola nicchia in questi titoli attualmente possono trovarsi, aprendo anche la strada a un possibile seguito, come era già emerso dalle voci di corridoio.

Disponibile su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dallo scorso aprile, il gioco ha goduto evidentemente della presenza su varie piattaforme in contemporanea, riuscendo a sfondare il tetto del milione di copie distribuite che non era assolutamente garantito, considerando le particolarità del progetto.