Unicorn Overlord ha venduto più di 500.000 copie

Unicorn Overlord di Vanillaware e Atlus ha venduto più di 500.000 copie. L'annuncio è stato dato con il classico trailer delle citazioni della stampa, nel caso giapponese, caricato su YouTube circa nove giorni fa, ma reso pubblico solo oggi.

Quindi possiamo supporre che nel frattempo Unicorn Overlord abbia venduto anche di più. Oppure il video potrebbe essere stato attivato al momento del superamento delle 500.000 copie.

Il dato non è stato suddiviso per piattaforme, quindi fa riferimento alle vendite complessive su PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.