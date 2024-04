Multiplayer.it Lofi è la colonna sonora del perfetto gamer

In occasione dei 25 anni di Multiplayer.it, abbiamo deciso di lanciare una nuova e innovativa iniziativa per tutta la community di appassionati. A partire da oggi sarà infatti disponibile gratuitamente online Multiplayer.it Lofi, una playlist di musica rilassante pensata per tenervi compagnia nei tanti momenti della giornata. Volete un po' di sottofondo mentre studiate le ultime soluzioni su Dragon's Dogma 2? Vi serve la giusta atmosfera mentre giocate online a Helldivers 2? O magari vi serve un tappeto musicale mentre aspettate la fine dell'aggiornamento della vostra PlayStation 5. Multiplayer.it Lofi è la risposta a chiunque avesse bisogno di concentrarsi e rilassarsi, e da tempo sognava di farlo con le voci angeliche di Pregianza e Serino.

Mentre procedono le trattative per stampare Multiplayer.it Lofi in vinile e su musicassetta, potete trovare la playlist già oggi su YouTube oppure su Spotify. Buon ascolto!