Silent Hill 2 Remake classificato in USA, l'uscita è vicina? Spuntano scene esplicite inedite

Dalla descrizione presente presso l'ESRB emergono inoltre alcune scene esplicite che non sembrano essere presenti nell'originale, o comunque allusioni a eventi inediti che fanno pensare all'implementazione di nuovi pezzi di storia possibili in questo remake da parte di Bloober Team.

Il gioco era stato precedentemente classificato in Corea del Sud , cosa che poteva già rappresentare un passo avanti verso l'uscita sul mercato, e successivamente ha ricevuto degli aggiornamenti alla pagina Steam , tutti movimenti che fanno pensare a un possibile avvicinamento al lancio, su cui non ci sono ancora informazioni precise.

Silent Hill 2 Remake è stato recentemente classificato anche dall'ESRB , ovvero l'ente preposto alla catalogazione dei videogiochi in varie fasce d'età in base ai contenuti presenti e la cosa fa pensare a un' uscita più vicina , con anche la menzione a scene esplicite inedite .

Nuovi frammenti di gioco inediti?

Silent Hill 2, il Remake potrebbe introdurre cose nuove

Questi elementi presenti nella descrizione possono ovviamente rappresentare spoiler, dunque evitate di leggere quanto segue per non avere possibili anticipazioni sul gioco, anche se non si tratta di qualcosa di particolarmente determinante per la storia.

Tra i contenuti potenzialmente controversi in Silent Hill 2 Remake, la descrizione dell'ESRB riporta "scene e illustrazioni che mostrano vari elementi violenti, sangue e gore: personaggi impalati, un personaggio soffocato a morte con un cuscino, nemici con parti del corpo cucite insieme", si legge nel documento.

Inoltre, "Il gioco contiene alcuni materiali sessuali e suggestivi in questo senso: personaggi che effettuano pole-dancing in ambientazioni simili a strip club, poster che mostrano donne in vestiti succinti, dialoghi che alludono a sessualità, abusi o comportamenti disdicevoli". Vengono dunque descritti dialoghi che fanno riferimenti a incontri in hotel e atti sessuali che sembrano riferirsi ad abusi.

Alcuni di questi elementi sembrano essere stati aggiunti come caratteristiche inedite in questo Remake, in attesa di poter capire più precisamente di cosa si tratti.