La patch del doppiaggio italiano di Silent Hill 2 Remake si mostra con un dietro le quinte su James e Maria

Silent Hill 2 non dispone di un doppiaggio ufficiale in italiano, ma per fortuna ci sono appassionati ed esperti che stanno ponendo rimedio grazie a una mod in corso d'opera.

Si tratta di un lavoro enorme che richiede sforzi e sacrifici, ma come funziona? Il progetto Voci nella Nebbia ci permette ora di scoprirlo grazie a un video dietro le quinte nel qual vediamo i doppiatori di James e Maria in un sessione di registrazione.