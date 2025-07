Meta Hypernova, gli occhiali intelligenti e l’accessorio da polso si mostrano in un render

I futuri occhiali smart di Meta si mostrano in un primo render insieme a un controller da polso "neurale".

I prossimi occhiali intelligenti di Meta, dal nome in codice Hypernova, si sono mostrati in un primo leak. A differenza dei precedenti accessori in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, stavolta la novità principale è rappresentata da un display integrato. L'azienda punta sul settore degli indossabili, mentre altre aziende cercano di guadagnare terreno fertile (basti pensare ad Apple e alla sua nuova roadmap fino al 2028). Vediamo quindi i primi dettagli.

I futuri occhiali smart Si tratta di un leak di Arsène Lupin che, attraverso il suo profilo X, ha condiviso un'immagine (a bassissima risoluzione, ma almeno ci permette di farci un'idea). In questo render vengono mostrati gli occhiali e un accessorio da polso simile a un braccialetto. Quest'ultimo, dal nome in codice Ceres, è un vero e proprio controller che permette di tracciare i movimenti della mano attraverso sensori di elettromiografia (EMG), potendo quindi utilizzare gli occhiali in simbiosi. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Questi occhiali dovrebbero essere dotati di un display, presumibilmente nell'angolo inferiore destro della lente destra. L'utente potrebbe quindi visualizzare le notifiche, nonché accedere a diverse funzioni. Con l'utilizzo del "bracciale" basterebbe quindi un movimento minuscolo, ad esempio una rotazione del polso, per scorrere una lista o per selezionare una funzione in particolare.