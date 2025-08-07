Instagram introduce una funzione che permette di ripostare i contenuti: ecco come funziona

Nelle scorse ore Instagram ha introdotto una nuova funzione di repost che si ispira ad altre applicazioni come TikTok. Gli utenti possono infatti ripubblicare i Reel e i post di altri utenti nel proprio feed, in una sezione dedicata e separata che quindi non impatterà sui post personali. Tra le altre novità troviamo anche l'Instagram map e la scheda Amici, di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa. Facciamo quindi un pratico riepilogo delle ultime novità.

Repost dei contenuti Come vi abbiamo già anticipato, da oggi è possibile ripubblicare i contenuti degli altri utenti, che si tratti di Reel o post, a patto che siano pubblici. Questi repost finiranno nel vostro feed, ma in una sezione separata presente tra la scheda Reel e Tag. Nella Home, invece, il repost verrà contrassegnato dalla vostra immagine di profilo, con il simbolo delle due frecce (vi mostriamo uno screenshot per aiutarvi a capire meglio). I repost su Instagram In ogni caso, alcuni utenti potrebbero non vedere ancora la nuova funzione. Vi suggeriamo quindi di assicurarvi che l'applicazione sia aggiornata all'ultima versione, altrimenti dovreste attendere un po'. Si tratta quindi di una funzione che strizza l'occhio ad altri social, come TikTok. Fino a poco fa, infatti, gli utenti potevano semplicemente pubblicare i post nella propria storia, quindi erano piuttosto limitati. Instagram aggiorna le Insights: nuove statistiche per creator e brand, puoi capire cosa va virale e cosa no