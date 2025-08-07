Lords of the Fallen Game of the Year per PC è quasi gratis su Instant Gaming: una buona occasione se amate i GDR fantasy

Su Instant Gaming è disponibile Lords of the Fallen Game of the Year (2014) per PC Steam a soli 1,46 € invece di 30 € per uno sconto del 95%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,78 €, quindi si tratta di una differenza davvero minima. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.