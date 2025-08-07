Lords of the Fallen Game of the Year per PC è quasi gratis su Instant Gaming: una buona occasione se amate i GDR fantasy

Su Instant Gaming è disponibile Lords of the Fallen Game of the Year (2014) per PC Steam a soli 1,46 € invece di 30 € per uno sconto del 95%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,78 €, quindi si tratta di una differenza davvero minima. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta della versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cos'è Lords of the Fallen
Si tratta un GDR fantasy d'azione ambientato in un mondo cupo in cui Adyr, un dio terribile e malvagio, minaccia di liberarsi dalla sua prigionia, mentre le sue legioni invadono il regno degli umani per vendicarlo. Esplorerete cime di torri fatiscenti e antichi cimiteri, scoprirete passaggi segreti ricchi di tesori e affronterete una serie di nemici attraverso un sistema di combattimento soulslike. Potrete personalizzare il vostro stile grazie a una moltitudine di armi e armature, tra martelli, asce, artigli e tanto altro ancora.
La Game of the Year Edition include:
- Il gioco
- Lords of the Fallen - Monk Decipher
- Lords of the Fallen - Demonic Weapon Pack
- Lords of the Fallen - The Foundation Boost
- Lords of the Fallen - The Arcane Boost
- Lords of the Fallen - Lion Heart Pack
- Lords of the Fallen - Ancient Labyrinth
- Artbook
- Soundtrack