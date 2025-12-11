Lords of the Fallen riceve l'aggiornamento finale, con boss e nemici più tosti e la modalità Veterano

Il grosso degli sforzi del team di Hexworks sono sul prossimo Lords of the Fallen , ma lo studio ha voluto fare un ultimo regalo ai giocatori pubblicato l'update 2.5 , l'aggiornamento finale del lungo supporto post-lancio e che introduce una serie di novità pensate per chi cerca una sfida ancora maggiore.

Le altre novità dell'aggiornamento

Oltre alla nuova modalità, diversi boss, mini-boss e nemici comuni sono stati rivisti sia nella versione standard che in quella Veterano: ora vantano combo più raffinate, un'IA migliorata, tempi di recupero più rapidi e un approccio più aggressivo. Alcune armi ottenute dai boss sono state rinnovate con nuove animazioni d'attacco. Inoltre, chi completerà la modalità Veterano sbloccherà la "Veteran of the Vail", un'armatura di alto livello dotata di un'abilità passiva unica che aumenta la probabilità di ottenere oggetti dai nemici.

"La Versione 2.5 rappresenta l'aggiornamento finale e definitivo di Lords of the Fallen", recita il messaggio degli sviluppatori. "Forgiata grazie ai feedback della community e affinata attraverso innumerevoli battaglie, è il nostro ultimo dono ai crociati che ci hanno accompagnato tra luce e ombra."

Come anticipato, Hexworks è già al lavoro su Lords of the Fallen 2, atteso nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC in esclusiva su Epic Games Store. Non è escluso che ai The Game Awards di questa notte possano arrivare nuove informazioni sul sequel.