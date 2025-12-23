0

Ultime chance per Natale: regala(ti) Lords of the Fallen per PS5 (quasi) al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su Lords of the Fallen per PS5 che viene venduto quasi al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/12/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione che fa calare il prezzo di Lords of the Fallen per PS5 grazie allo sconto attivo del 39% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,99€ (circa 1€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Lords of the Fallen è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Hexworks e pubblicato da CI Games. Si tratta di un seguito diretto del titolo omonimo del 2014 ed è stato lanciato il 13 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco è strutturato come un action RPG in terza persona e trae forte ispirazione dai titoli del filone soulslike. I giocatori possono affrontare i nemici utilizzando armi da mischia, magia e abilità speciali. All'inizio dell'avventura è possibile creare e personalizzare il proprio personaggio, scegliendo tra nove classi differenti.

The Lords Of The Fallen 01

Il mondo di gioco è ampio e interconnesso, molto più grande rispetto a quello del capitolo precedente. Una delle meccaniche centrali è la coesistenza di due realtà sovrapposte: Axiom, il regno dei vivi, e Umbral, il regno dei morti. Grazie a una lanterna magica, il giocatore può passare da un mondo all'altro per esplorare aree altrimenti inaccessibili. Qui la nostra recensione.

