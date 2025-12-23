Quali sono i giochi più venduti del 2025 in USA, Regno Unito e Giappone? Vediamo il riepilogo

Dal riepilogo generale del 2025 pubblicato da Newzoo emerge un quadro piuttosto positivo per il mercato videoludico, sebbene sempre a trazione principalmente mobile, con un riferimento anche ai giochi più venduti nell'anno in USA, Regno Unito e Giappone.
Emergono così somiglianze e differenze più o meno attese fra i tre mercati di maggior rilievo nel mondo, che riflettono i gusti storici del diverso pubblico presente nelle tre aree, ma anche con alcuni elementi ricorrenti fra i tre mercati.
In particolare, come vediamo, buona parte dei giochi più venduti sono sostanzialmente gli stessi soprattutto fra USA e Regno Unito, ma posti in posizioni diverse nella classifica.
Le classifiche annuali
I dati derivano da una raccolta, effettuata da Newzoo, partendo da quanto riportato da Circana in USA (con vendite digitali e fisiche), da Nielsen nel Regno Unito e da Famitsu in Giappone.
Da notare, peraltro, che sono dati probabilmente incompleti, che non dovrebbero comprendere il mese di dicembre in maniera completa ma che risultano comunque significativi.
Classifica 2025 USA:
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- Monster Hunter Wilds
- Borderlands 4
- EA Sports College Football 26
- Madden NFL 26
- Call of Duty: Black Ops 7
- Call of Duty: Black Ops 6
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Ghost of Yotei
Classifica 2025 UK:
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- Leggende Pokémon Z-A
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 25
- Battlefield 6
- Assassin's Creed Shadows
- Mario Kart 8 Deluxe
- Donkey Kong Bananza
- Minecraft
Classifica 2025 in Giappone:
- Mario Kart World
- Leggende Pokémon Z-A
- Monster Hunter Wilds
- Leggende Pokémon Z-A Nintendo Switch 2 Edition
- Super Mario Party Jamboree
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft: Switch Edition
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Donkey Kong Country Returns HD
Battlefield 6 conquista la vetta della classifica USA, cosa che potrebbe confermare la previsione già emersa in precedenza sul fatto di essere il gioco più venduto dell'anno in tale mercato, anche se i dati di vendita potrebbero essere incompleti sulla fine dell'anno.
Curiosamente, Mario Kart World risulta essere il gioco più venduto sia in UK che in Giappone, con entrambi i mercati che dimostrano una notevole quantità di giochi per Nintendo Switch in classifica, molti più di quelli visibili nella classifica USA.