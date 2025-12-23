1

Quali sono i giochi più venduti del 2025 in USA, Regno Unito e Giappone? Vediamo il riepilogo

Siamo vicini alla fine dell'anno ed è tempo di riepiloghi generali sull'anno in conclusione: vediamo dunque le classifiche dei giochi più venduti nel 2025 in USA, UK e Giappone.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/12/2025
Mario in Mario Kart World

Dal riepilogo generale del 2025 pubblicato da Newzoo emerge un quadro piuttosto positivo per il mercato videoludico, sebbene sempre a trazione principalmente mobile, con un riferimento anche ai giochi più venduti nell'anno in USA, Regno Unito e Giappone.

Emergono così somiglianze e differenze più o meno attese fra i tre mercati di maggior rilievo nel mondo, che riflettono i gusti storici del diverso pubblico presente nelle tre aree, ma anche con alcuni elementi ricorrenti fra i tre mercati.

In particolare, come vediamo, buona parte dei giochi più venduti sono sostanzialmente gli stessi soprattutto fra USA e Regno Unito, ma posti in posizioni diverse nella classifica.

Le classifiche annuali

I dati derivano da una raccolta, effettuata da Newzoo, partendo da quanto riportato da Circana in USA (con vendite digitali e fisiche), da Nielsen nel Regno Unito e da Famitsu in Giappone.

Da notare, peraltro, che sono dati probabilmente incompleti, che non dovrebbero comprendere il mese di dicembre in maniera completa ma che risultano comunque significativi.

Quanto ha venduto Battlefield 6 finora? Le stime parlano di numeri notevolissimi Quanto ha venduto Battlefield 6 finora? Le stime parlano di numeri notevolissimi

Classifica 2025 USA:

  1. Battlefield 6
  2. NBA 2K26
  3. Monster Hunter Wilds
  4. Borderlands 4
  5. EA Sports College Football 26
  6. Madden NFL 26
  7. Call of Duty: Black Ops 7
  8. Call of Duty: Black Ops 6
  9. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  10. Ghost of Yotei

Classifica 2025 UK:

  1. Mario Kart World
  2. EA Sports FC 26
  3. Leggende Pokémon Z-A
  4. Hogwarts Legacy
  5. EA Sports FC 25
  6. Battlefield 6
  7. Assassin's Creed Shadows
  8. Mario Kart 8 Deluxe
  9. Donkey Kong Bananza
  10. Minecraft

Classifica 2025 in Giappone:

  1. Mario Kart World
  2. Leggende Pokémon Z-A
  3. Monster Hunter Wilds
  4. Leggende Pokémon Z-A Nintendo Switch 2 Edition
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Donkey Kong Bananza
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Minecraft: Switch Edition
  9. Dragon Quest I & II HD-2D Remake
  10. Donkey Kong Country Returns HD

Battlefield 6 conquista la vetta della classifica USA, cosa che potrebbe confermare la previsione già emersa in precedenza sul fatto di essere il gioco più venduto dell'anno in tale mercato, anche se i dati di vendita potrebbero essere incompleti sulla fine dell'anno.

Curiosamente, Mario Kart World risulta essere il gioco più venduto sia in UK che in Giappone, con entrambi i mercati che dimostrano una notevole quantità di giochi per Nintendo Switch in classifica, molti più di quelli visibili nella classifica USA.

#Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Quali sono i giochi più venduti del 2025 in USA, Regno Unito e Giappone? Vediamo il riepilogo