Crimson Desert su PS5 Pro è già impressionante per Digital Foundry, anche senza PSSR 2.0

Finora Crimson Desert è stato mostrato soprattutto su PC con configurazioni di fascia alta, ma come si comporta su console? Un primo responso arriva dalla redazione di Digital Foundry, che ha analizzato una versione quasi definitiva su PS5 Pro, rimanendo colpita dalla qualità visiva e dalla solidità delle performance nonostante la natura open world del gioco.
Il fulcro dell'impatto grafico è la global illumination in ray tracing, attiva in tutti e tre i preset disponibili. L'illuminazione dinamica, i rimbalzi di luce e le ombre generate in tempo reale da fonti locali, come la lanterna del protagonista, contribuiscono a un risultato molto convincente. Qualche artefatto del denoiser è presente nelle aree più contrastate, ma nulla di paragonabile ai problemi visti in altri titoli recenti. Digital Foundry sottolinea inoltre l'uso estensivo del displacement mapping, che dona una profondità fisica notevole a superfici e materiali.
Modalità grafiche, risoluzione e framerate
Su PS5 Pro sono disponibili tre modalità: Optimal (60fps, 1080p base), Balanced (40fps, 1440p base) e Quality (30fps, 4K base). Le prime due sfruttano il PSSR per l'upscaling al 4K: la build analizzata utilizza ancora la versione "di prima generazione", ma l'arrivo del PSSR 2.0, presentato da Sony pochi giorni fa, dovrebbe migliorare sensibilmente la resa, come già dimostrato in Resident Evil Requiem.
Il framerate è generalmente stabile, con qualche calo in modalità Performance durante le scene più affollate. Presente anche il VRR, ma senza Low Frame‑Rate Compensation: quando il frame‑rate scende sotto la soglia minima possono verificarsi episodi di tearing, un aspetto che Digital Foundry spera venga corretto al lancio.
In attesa di vedere le versioni PS5 standard e Xbox Series, il giudizio preliminare di Digital Foundry è molto positivo: su PS5 Pro, Crimson Desert appare già impressionante e rappresenta un ottimo biglietto da visita per il BlackSpace Engine, lasciando ben sperare per un'ottimizzazione di alto livello anche su PS5 base e Xbox Series X|S.