Crimson Desert su PS5 Pro è già impressionante per Digital Foundry, anche senza PSSR 2.0

Finora Crimson Desert è stato mostrato soprattutto su PC con configurazioni di fascia alta, ma come si comporta su console? Un primo responso arriva dalla redazione di Digital Foundry, che ha analizzato una versione quasi definitiva su PS5 Pro, rimanendo colpita dalla qualità visiva e dalla solidità delle performance nonostante la natura open world del gioco.

Il fulcro dell'impatto grafico è la global illumination in ray tracing, attiva in tutti e tre i preset disponibili. L'illuminazione dinamica, i rimbalzi di luce e le ombre generate in tempo reale da fonti locali, come la lanterna del protagonista, contribuiscono a un risultato molto convincente. Qualche artefatto del denoiser è presente nelle aree più contrastate, ma nulla di paragonabile ai problemi visti in altri titoli recenti. Digital Foundry sottolinea inoltre l'uso estensivo del displacement mapping, che dona una profondità fisica notevole a superfici e materiali.