Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster è stato lanciato su PC e Xbox Series X e S

L'editore Square Enix e lo sviluppatore Cattle Call hanno annunciato la pubblicazione di Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster su Xbox Series X e S e PC al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto di lancio del 20%. Prima di queste due piattaforme, il titolo aveva raggiunto solo Nintendo Switch 2, il 5 giugno 2025 .

Un gioco di spessore

La remaster riporta in vita il primo capitolo della serie Bravely Default aggiungendo l'alta risoluzione e introducendo diversi miglioramenti. Come sottolinea la presentazione ufficiale, "Bravely Default, l'incredibile primo capitolo della serie Bravely, ritorna rimasterizzato in alta definizione." I giocatori possono così rivivere l'avventura dei Guerrieri della Luce impegnati a risvegliare i cristalli, con il caratteristico sistema di combattimento strategico basato sui comandi Brave e Default e oltre venti classi diverse.

La storia conduce il giocatore nel mondo di Luxendarc, dove un evento catastrofico finisce per cambiare il destino del protagonista. "Senza preavviso, il Grande Abisso aprì uno squarcio nel mondo. Tiz è l'unico sopravvissuto di un villaggio che è stato inghiottito dal baratro." Durante il suo viaggio incontra Agnès, una giovane vestale, e insieme intraprendono una missione per chiudere la voragine e liberare i cristalli caduti nell'oscurità, senza rendersi conto dell'importanza della loro impresa.

Il sistema di combattimento a turni resta uno degli elementi distintivi del gioco, con il comando Brave che permette di spendere punti BP per compiere più azioni nello stesso turno e quello Default rafforza la difesa e fa accumulare BP da usare successivamente, offrendo molte possibilità tattiche differenti.