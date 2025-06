I JRPG esistono in una specie di loop temporale. Ogni tot di anni ci cominciamo a lamentare che si sono allontanati troppo dalle loro fondamenta e chiediamo a gran voce un nuovo classico che segua le orme dei più grandi capostipiti del genere . È accaduto in questi mesi con Clair Obscur: Expedition 33 , ma è successo anche nel 2013 con Bravely Default. Sebbene abbia avuto una risonanza in proporzione minore, il titolo di Square Enix ha fatto esattamente la stessa cosa a modo suo, e per questo ha riscosso un buon successo che ha portato allo sviluppo di un sequel diretto ( Bravely Second del 2015) e di una sorta di soft reboot ( Bravely Default II del 2021).

Final Fantasy sotto mentite spoglie

Quattro eroi, quattro cristalli da salvare, un impero del male da sconfiggere, tante classi da padroneggiare: sembra la descrizione di un Final Fantasy d'altri tempi, ma in un certo senso Bravely Default è esattamente questo. Parliamo di un'epoca più ingenua e spensierata, che il titolo sviluppato da Silicon Studio su Nintendo 3DS, e rimasterizzato da Cattle Call per Switch 2, rievoca pienamente attraverso una storia tutto sommato semplice che compie anche qualche scelta audace - e controversa - per mettersi al passo coi tempi.

I quattro guerrieri della luce di Bravely Default

Il party si compone quasi subito: è formato da Agnès, una Vestale braccata dall'impero che cerca disperatamente di salvare i cristalli; Tiz, il canonico bravo ragazzo che ha perso i suoi cari in una catastrofe e vuole impedire che si ripeta; Edea Lee, figlia di un pezzo grosso dell'impero col cuore al posto giusto; e Ringabel, un misterioso donnaiolo smemorato con un diario che sembrerebbe prevedere il futuro. Quattro protagonisti ben caratterizzati grazie a dialoghi brillanti e localizzati in un ottimo italiano, sia nei filmati della storia, sia nelle molteplici scenette facoltative che aiutano a conoscerli meglio.

Nonostante i presupposti catastrofici e la posta in gioco altissima, la storia di Bravely Default riesce a essere irresistibilmente autoironica, con delle piccole perle metareferenziali che non sfuggiranno agli appassionati del genere. Pecca un po' sulla caratterizzazione degli antagonisti secondari e in un atto finale molto particolare che, siamo sicuri, dividerà i giocatori oggi come allora. Al netto di queste considerazioni, Bravely Default non è invecchiato per niente sul fronte della narrativa e resta il migliore della serie senza se e senza ma.

Gli scenari di Bravely Default sono incantevoli disegni a mano

Il merito è anche dovuto alla colonna sonora di Revo, leader del gruppo musicale Sound Horizon: un veterano del rock sinfonico che molti avranno sicuramente ascoltato, senza saperlo, nella sigla di apertura di Attack on Titan. Le musiche di Bravely Default sono fantastiche, tra le migliori che abbiamo ascoltato giocando un JRPG in tutti questi anni: ci sono rimaste impresse dal 2013 ed è stato un piacere riascoltarle grazie a questa Remaster.

Il gameplay tutto sommato è invecchiato abbastanza bene, grazie a una formula intelligente che pecca rispetto ai suo successori solo nel numero minore di classi che possiamo sbloccare, andando in un certo senso a limitare la varietà e molteplicità di combinazioni possibili nel più recente Bravely Default II: a chi ha giocato solo quest'ultimo potrebbe sembrare di fare un passo indietro, ma Bravely Default è un titolo molto ben bilanciato proprio perché all'epoca ancora non era stato necessario esasperare le sue caratteristiche per stupire i giocatori.

Il sistema di combattimento a turni sfrutta la peculiare meccanica del Brave/Default

Il sistema Brave/Default è una funzionalità che possono usare non solo i quattro eroi, ma anche i loro nemici. In sostanza, il comando Default fa "perdere" un turno al personaggio che lo usa, mettendolo in difesa. In realtà, però, il suo turno non è perduto, ma "conservato", perché il comando Brave permette di scaricare ogni turno conservato in quello successivo. Per esempio, usando il comando Default tre volte di seguito, potremo poi usare il comando Brave altrettante volte di seguito, e il personaggio eseguirà ben quattro azioni nello stesso turno: le tre conservate tramite Default più quella del turno vero e proprio. Si può anche utilizzare il comando Brave senza passare per il Default, ma in questo caso il nostro personaggio non potrà più agire per il corrispettivo numero di turni "anticipati".

È un sistema insolito, ma incredibilmente soddisfacente, e il sistema di classi rende il tutto infinitamente più gratificante, anche perché il gioco Square Enix sa essere abbastanza impegnativo. Gli appassionati del genere si sentiranno subito a casa, mentre le nuove leve potrebbero avere qualche difficoltà, ma nulla che una sana sessione di "level up" non possa risolvere: le classi sbloccate conferiscono ai personaggi incantesimi e abilità passive che possiamo combinare in strategie sofisticate, perciò vale la pena aumentare di livello anche le più improbabili. E in casi disperati, si può sempre abbassare la difficoltà del gioco.