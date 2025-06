Va detto che recensire Nintendo Switch 2 Welcome Tour è l'esperienza nell'esperienza. Nintendo, probabilmente più e prima di tutte le altre, ha educato la sua utenza alle meraviglie dei giochi in bundle con la console. Wii Sports ne fu araldo, Nintendo Land (almeno in Europa) prese il testimone. Questi due furono i più palesi, ma abbiamo sterminati esempi di bundle nei dintorni del lancio nella storia di Kyoto, a partire dal NES per proseguire con il Super Nintendo. Welcome Tour si presenta nel modo meno corretto della storia dei Direct, raccontandosi come un libretto delle istruzioni interattivo apparentemente bellissimo finché non appare la scritta "Venduto separatamente".

A passeggio tra gli hardware

Ci siamo divertiti con Welcome Tour, forse perché alla nostra generazione fa ancora festa ritrovarsi lì a competere per il record in minigiochi minimali. Il fatto che ci siamo divertiti, con e senza amici, ad avanzare in questo strano tour virtuale sopra a enormi pezzi e accessori della console, eppure rimane un viaggio un po' surreale, intenti a dover trovare tutti i timbri per avanzare nell'area successiva. I giapponesi sono fissati con i timbri, si sa; per chi apprezza questo aspetto della loro cultura, sappiate che sarà fondamentale entrare in questo tour virtuale con l'idea di mettersi lì, centimetro per centimetro, a ricercare le colonnine nascoste per ottenere questi timbri. L'operazione intrattiene inizialmente, ma il suo gradiente di divertimento va calando, hardware dopo hardware, in quanto il meccanismo ludico si esaurisce in fretta e il premio di avanzamento è più bloccante che rinvigorente.

Va detto che passeggiare e scoprire tutta la componentistica di Nintendo Switch 2 è un viaggio bello da vedere e sicuramente differente dal solito: l'esperienza di scoperta di curiosità, caratteristiche, nozioni e tecnicismi supera qualsiasi linea di demarcazione mai imposta da Nintendo, che si esibisce in un lungo filotto di nozionismo e palesamento del proprio nuovo mondo.

In fondo, chi li conosce sa che Kyoto è sempre stata restia a condividere particolari elementi tecnici della propria offerta, ma con Nintendo Switch 2 la compagnia di Mario va in direzione opposta alla propria eredità filosofica e snocciola tutto senza alcun problema, senza vergogna, con tutta la consapevolezza dell'importanza di ciò che l'azienda ha appena messo sugli scaffali. Girerete tra Joy-Con 2, Pad Pro 2, corpo della macchina e altro, scoprendone dettagli e caratteristiche, testandoli e, in fondo, godendoveli tramite semplici esercizi di stile. Peccato che per vedere tutto Welcome Tour dobbiamo avere tutti gli accessori, anche quelli non contenuti nella confezione, ma questo è un tema di fondo abbastanza coerente - essendo di base un gioco esplicativo - con l'identità del software stesso.