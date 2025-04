Nintendo Switch 2 Welcome Tour ha un prezzo ufficiale, ecco perché sarà a pagamento

Nintendo ha rivelato il prezzo ufficiale di Nintendo Switch 2 Welcome Tour, il tutorial che avrà il compito di illustrare le diverse funzionalità della nuova console ibrida, e che verrà venduto esclusivamente in formato digitale a 9,99 dollari, che immaginiamo diventeranno 9,99€ qui da noi.

Fin dal suo annuncio, gli utenti si sono chiesti perché sarà a pagamento, e il vicepresidente di Nintendo of America, Bill Trinen, ha spiegato che questa decisione è stata presa "per via della cura e del lavoro che il team ci ha messo", optando per "9,99 dollari, che non sembrano un prezzo esagerato: un buon valore per quello che offre."

"È un prodotto interessante", ha continuato Trinen. "Oggi stiamo preparando alcune sessioni live con Nintendo Treehouse, in cui approfondiremo molti giochi, e Welcome Tour sarà uno di questi. Penso che con Treehouse Live si riuscirà a cogliere meglio la portata del progetto rispetto a quanto visto finora."

"Per alcune persone, quelle più interessate agli aspetti tecnici e alle specifiche del sistema, penso che sarà un titolo valido. È pensato per chi vuole conoscere davvero la console, non solo avere una panoramica veloce di quello che può fare."