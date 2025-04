Nintendo Switch 2 Welcome Tour è un gioco-tutorial sulle novità della console, da acquistare a parte

La cosa che farà probabilmente più discutere è però il fatto che sia a pagamento : Nintendo Switch 2 Welcome Tour non sarà preinstallato in ogni console, bensì dovrà essere acquistato, disponibile in digitale all'interno dell'eShop.

Potrebbe essere considerato qualcosa di simile a Astro's Playroom , che venne distribuito con PS5 per dimostrare le funzionalità di DualSense, ma in questo caso si tratta di qualcosa di diverso da un vero e proprio gioco, essendo un misto tra un documento informativo interattivo e una raccolta di mini-game.

Forse uno degli annunci più strani del Nintendo Direct di oggi è stato quello di Nintendo Switch 2 Welcome Tour , una sorta di gioco-tutorial progettato per introdurre i giocatori alle novità e funzionalità della nuova console , attraverso un bizzarro hub di collegamento a vari mini-giochi.

Un tutorial a pagamento

In questo senso, il titolo si pone forse in diretta continuazione con giochi come 1-2 Switch, ma in questo caso l'intento "educativo" sembra più marcato, visto che il gioco parte da una sorta di hub di collegamento nel quale ci troviamo a spostarci all'interno di un enorme Nintendo Switch 2, con vari punti di informazione che forniscono dettagli e delucidazioni sulle caratteristiche della console.

Oltre a questo, è possibile anche prendere parte a numerosi mini-game che dovrebbero sfruttare le caratteristiche specifiche della console, come un gioco di mini-golf che sfrutta i sensori di movimenti dei Joy-Con 2 o un gioco in cui bisogna guidare una navicella fra mine o ancora una sorta di simulazione di maracas, sempre incentrati sulle specifiche dei controller.

Uno dei punti informativi di Nintendo Switch 2: Welcome Tour

L'intento è chiaramente informativo, ma proprio per questo risulta piuttosto strano il fatto che sia un titolo da acquistare a parte e non incluso nel sistema. In ogni caso, attendiamo di conoscerlo meglio per capire precisamente di cosa si tratti.