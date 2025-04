Nintendo Switch 2: tutte le novità del Direct, dai giochi alle caratteristiche speciali della console

Per questo motivo il lancio di Nintendo Switch 2 è assolutamente critico non solo per le casse di Nintendo, ma anche per l'industria stessa: in un periodo come questo serve una macchina in grado di dare la scossa all'ambiente, un hardware che non solo venda bene, ma che magari, come da tradizione per la casa Giapponese, riesca ad aprire nuovi mercati, grazie ad intuizioni geniali e funzionalità mai viste.

Nintendo Switch è stata per molti versi una console storica e i numeri eccezionali che ha fatto registrare nel suo lungo "regno" sono lì a dimostrarlo. L'hardware ibrido della grande N, infatti, non solo è stato in grado di salvare una Nintendo in crisi dopo il flop di Wii U, ma ha riunito la praticità delle console portatili del gigante di Kyoto con la complessità dei videogiochi da salotto, creando una macchina adatta a tutti e a tutti i contesti . Un cambio di paradigma tale che ha spinto anche Valve a fare una mossa simile con Steam Deck e Sony a provare a tornare a testare il mercato con la timida PS Portal.

Il video, in inglese sottotitolato in italiano, è quello fornito da Nintendo direttamente dal suo canale ufficiale, senza tagli o interruzioni di sorta.

Ci sarà anche la modalità sopravvivenza, vere corse di resistenza da un lato all'altro del mondo di gioco. Corsa libera consente di esplorare liberamente la mappa a bordo del proprio folle veicolo, alla ricerca di segreti, per fare foto, anche in compagnia di amici. Mario Kart World sarà un gioco di lancio di Nintendo Switch 2.

Mario Kart World sarà esclusiva Switch 2. Anche per via di una struttura davvero unica. Come dice il nome, si tratta di un gioco esteso n tutto il "mondo" di Mario, con tante zone differenti da esplorare in maniera libera, con condizioni metereologiche differenti. Ci sarà la guida libera, ma anche i classici percorsi.

Si comincia con uno sguardo panoramico sul nuovo design del Regno dei Funghi, per poi passare a vedere Mario alla guida del suo kart iniziare a sfrecciare su di una serie di percorsi sempre più ricchi di dettagli e folli. Gli avversari saranno quelli di sempre, più qualche golosa novità, come una mucca e tante personalizzazioni per la macchina.

Si potrà decidere se vedere il vostro gioco o estendere la schermata di un amico. Premendo C si accederà al menù di chat , per spegnere e gestire la comunicazione con gli altri, aggiungere una webcam alla console e rendere la comunicazione più personale. Il proprio volto, inoltre, potrà essere usato come icona in alcuni giochi.

Tra le nuove funzionalità di Nintendo Switch 2, il tasto C posizionato sul Joy-Con 2 destro è la cosa che ha attratto più curiosità. Questo tasto consentirà di parlare con amici e parenti tramite una chat di gioco, ma non solo. Premendo il tasto C si attiverà il mocrofono della console, in grado di distinguere la voce anche dalla distanza e con un ambiente rumoroso.

Questa funzionalità affiancherà le Schede di Gioco Virtuali, un modo per prestare il proprio gioco per qualche settimana a un membro della famiglia.

Nintendo presenta le schede di gioco virtuali per Nintendo Switch 1 e 2: come funzionano?

In altre parole se una persona ha una console Nintendo Switch 2 e una copia di un gioco compatibile con GameShare , può invitare altri a giocare temporaneamente in comunicazione locale, con la loro console Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch.

Passiamo alla prima sorpresa della giornata: Nintendo Switch 2 Welcome Tour , un gioco interattivo che spingerà a scoprire tutte le novità della nuova console di Nintendo, come il magnetismo dei Joy-Con 2, il nuovo stand o i sensori di movimento, attraverso dei semplici videogiochi.

Giochi potenziati Switch 2

Anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition potranno contare su di una versione Switch 2" che migliorerà la grafica e soprattutto sarà compatibile con la nuova app Nintendo Switch, in grado di dare indicazioni di gioco, anche interattive e vocali. Entrambi gli aggiornamenti saranno disponibili per il 5 giugno.

Questi potenziamenti, però, non saranno gratis, ma andranno acquistati a parte.

Anche Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale potrà contare su di una versione per Switch 2, così come il nuovo Metroid, che potrà andare in 4K e 60fps (o 1080p e 120fls sulla nuova console.

Anche Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition sarà potenziato su Switch 2, dove girerà a risoluzione più alta.