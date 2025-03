Nintendo presenta le schede di gioco virtuali per Nintendo Switch 1 e 2: come funzionano?

L'ultimo Direct di Nintendo Switch ha portato con sé una ricca serie di annunci, tra nuovi giochi e aggiornamenti sui titoli in uscita nei prossimi mesi. Tra le tante novità, si profila una possibile rivoluzione nella gestione delle copie digitali dei giochi acquistati sulle console della grande N, grazie alla presentazione delle schede di gioco virtuali . Questa funzionalità, che sarà introdotta su Nintendo Switch alla fine di aprile con un aggiornamento di sistema, in poche parole permette di trasformare i software acquistati in formato digitale sull'eShop in vere e proprie cartucce virtuali. Queste cartucce possono essere trasferite da una console a un'altra collegata allo stesso Nintendo Account o persino "prestate" a un altro utente appartenente al nostro "gruppo Famiglia".

Il sistema attuale di gestione delle copie digitali

Prima di poter parlare delle "schede di gioco virtuali", è necessario fare un passo indietro e spiegare, a grandi linee, il funzionamento dell'attuale gestione delle copie digitali dei giochi su Nintendo Switch. Questo include la definizione di account utente, account Nintendo, e la differenza tra "console principale" e "console non principale". Sebbene per alcuni questi concetti possano essere già familiari (in tal caso, potete passare direttamente alla sezione successiva di questo articolo), riteniamo comunque utile offrire una spiegazione per chi è meno avvezzo a questo sistema. Questo aiuterà a fornire anche una panoramica generale delle differenze rispetto a quello in arrivo il prossimo mese.

L'attuale sistema di gestione delle copie digitali su più Nintendo Switch è meno complicato di quello che sembra, ma comprensibilmente può creare molta confusione

L'account utente viene utilizzato per gestire i dati di salvataggio e le impostazioni personali di un giocatore sulla console. È possibile creare fino a otto account utente sullo stesso dispositivo, ognuno dei quali può essere collegato a un account Nintendo. Quest'ultimo è indispensabile per utilizzare applicazioni che richiedono una connessione a Internet, acquistare contenuti digitali dall'eShop (il negozio digitale di Switch), accedere al multiplayer e altro ancora. Lo stesso account Nintendo può essere associato a più profili utente e utilizzato su diverse console Nintendo Switch. Tuttavia, solo una console viene considerata la "console principale" per quell'account Nintendo, mentre le altre saranno etichettate come "console non principali". È possibile modificare in qualsiasi momento quale console è designata come principale seguendo questi passaggi.

Per comprare un gioco o un DLC sull'eShop per Nintendo Switch è necessario possedere un account Nintendo e i contenuti acquistati saranno legati a quel determinato account. A questo punto, le differenze tra console principale e non principale diventano essenziali in quanto introducono una serie di limitazioni. Come riassunto nello schema sottostante, sia una console principale sia una non principale possono acquistare nuovi contenuti dall'eShop e scaricarli. Tuttavia, solo la console principale può avviare i giochi offline tramite qualsiasi account utente, mentre quelle non principali devono necessariamente rimanere collegate a Internet tutto il tempo e utilizzare il profilo utente associato all'account Nintendo che ha effettuato l'acquisto. Inoltre, non è possibile giocare simultaneamente allo stesso titolo tramite due dispositivi collegati al medesimo account Nintendo.

Console principale Console non principale Acquistare contenuti nuovi con l'account Nintendo Sì Sì Riscaricare contenuti con l'account Nintendo Sì Sì Giocare ai contenuti scaricati con l'account Nintendo (online) Sì Sì Giocare ai contenuti scaricati con l'account Nintendo (offline) Sì No Permettere ad altri utenti di giocare ai tuoi contenuti scaricati, online o offline Sì No

Proviamo a fare un esempio pratico: l'account Nintendo X può essere associato a due console, A e B. Tra queste, solo A è designata come "console principale", mentre B sarà una "console non principale". Entrambe le console possono acquistare e scaricare contenuti dall'eShop, ma solo la console A può avviare i contenuti scaricati senza alcuna limitazione. La console B, invece, deve necessariamente essere collegata a Internet per utilizzare i contenuti. Questa configurazione implica che, teoricamente, due persone possono giocare allo stesso titolo acquistando una sola copia digitale, ma non simultaneamente. Esiste un metodo per aggirare questa limitazione, ma preferiamo non approfondirlo in questa sede: il metodo è complicato, presenta dei limiti significativi e non è ufficialmente riconosciuto da Nintendo, poiché sfrutta un sistema che aggira il controllo tramite connessione Internet della validità delle licenze dei giochi.