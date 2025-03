Tekken 8 fa dietrofront rispetto a una novità della Stagione 2, dopo le polemiche

Tekken 8 farà dietrofront rispetto a una novità della Stagione 2: dopo le polemiche che questa modifica al gameplay ha generato nella community, gli sviluppatori di Bandai Namco hanno ammesso l'errore e confermato che verrà rimossa a breve.

Di che stiamo parlando? In pratica con l'ultimo aggiornamento è stata introdotta una regola punitiva legata al break delle prese, che va a infliggere una piccola quantità di danni al giocatore che eseguiva la manovra in questione, e che non è andata decisamente giù ai veterani della serie.

L'idea infatti di essere penalizzati per aver eseguito correttamente una mossa difensiva è risultata del tutto incomprensibile ai giocatori, specie quelli più esperti, che hanno parlato di un possibile stravolgimento degli equilibri fra attacco e difesa nel gioco.

Come detto, tuttavia, gli sviluppatori hanno dato ascolto agli utenti, ammettendo di aver compiuto un passo falso e impegnandosi a rimuovere la nuova meccanica, sebbene non in maniera immediata: la modifica potrebbe avvenire in lieve ritardo rispetto all'aggiornamento 2.00.