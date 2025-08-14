Tekken 8 arriverà su Nintendo Switch 2? Il director parla dei possibili problemi

Tekken 8 è uno dei grandi nomi nel mondo del picchiaduro, ma i giocatori di Nintendo Switch 2 non possono godere delle spettacolari lotte del gioco di Bandai Namco visto che non è ancora disponibile un port.

Le parole di Harada sul port di Tekken 8 per Nintendo Switch 2

Durante l'EVO Harada ha dichiarato: "È una possibilità interessante e non è completamente esclusa, ma richiederebbe un sacco di lavoro fare in modo che il gioco funzioni su tale hardware".

Il director ha poi continuato affermando: "Da un punto di vista commerciale, Nintendo Switch 2 sta ottenendo ottimi risultati, quindi sarebbe una decisione ottima se volessimo cercare di raggiungere un pubblico più ampio, ma la quantità di lavoro che richiederebbe non la rende una decisione molto semplice. In questo specifico momento, non c'è... (ride) non c'è nulla da annunciare".

Si tratta di una dichiarazione semplice e onesta: sì, raggiungere più giocatori è un bene, ma c'è un investimento iniziale e per ora pare che il team di Tekken 8 non sappia ancora se vale veramente la pena.

Raggiungere un nuovo pubblico però potrebbe essere un modo per ridare forza a Tekken 8, visto che il picchiaduro è stato alquanto criticato per le novità introdotte nella Stagione 2 e 3. In precedenza Harada ha anche affermato che Tekken 8 ha bisogno di guadagnare un sacco di soldi per poter dare un futuro alla serie.

Per quanto riguarda più in generale i picchiaduro per Nintendo Switch 2, un'altra grande saga è presente sulla piattaforma: Street Fighter, il cui sesto capitolo è arrivato al lancio della console.