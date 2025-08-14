Instagram sta lavorando a “Picks”, la nuova funzione che aiuta gli utenti a trovare interessi in comune

Come funziona

A scoprire la funzione è stato Alessandro Paluzzi, esperto di ingegneria inversa, che ha condiviso diversi screenshot su X. Ovviamente si tratta di una novità in fase di sviluppo, quindi sono informazioni da prendere con le pinze, come sempre, in attesa di dettagli ufficiali. In ogni caso, questa nuova funzione permette di scegliere i propri interessi, ad esempio i videogiochi, la musica, i libri o i film. Successivamente, Instagram troverà amici che abbiano interessi in comune.

In questo modo gli utenti potranno conoscere nuove persone in base alle passioni in comune, rendendo la connessione ancora più semplice e personale. A dare una piccola conferma è stato Adam Mosseri, responsabile di Instagram, che all'inizio di quest'anno ha parlato di nuove funzionalità che possano "aiutare le persone a connettersi con gli amici grazie alle cose che scoprono su Instagram". Come vi abbiamo già anticipato, al momento non è chiaro se Picks verrà effettivamente lanciata, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli.