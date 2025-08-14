0

Instagram sta lavorando a “Picks”, la nuova funzione che aiuta gli utenti a trovare interessi in comune

La nuova funzione consente di selezionare i propri interessi e scoprire amici con passioni simili, per una connessione ancora più semplice e personalizzata.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/08/2025
Instagram

Secondo alcune indiscrezioni, Instagram sta lavorando a una nuova funzione chiamata "Picks", pensata per aiutare gli utenti a trovare passioni in comune. Si tratta di un prototipo interno, che quindi non viene testato esternamente, secondo quanto confermato da Meta a TechCrunch. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Come funziona

A scoprire la funzione è stato Alessandro Paluzzi, esperto di ingegneria inversa, che ha condiviso diversi screenshot su X. Ovviamente si tratta di una novità in fase di sviluppo, quindi sono informazioni da prendere con le pinze, come sempre, in attesa di dettagli ufficiali. In ogni caso, questa nuova funzione permette di scegliere i propri interessi, ad esempio i videogiochi, la musica, i libri o i film. Successivamente, Instagram troverà amici che abbiano interessi in comune.

In questo modo gli utenti potranno conoscere nuove persone in base alle passioni in comune, rendendo la connessione ancora più semplice e personale. A dare una piccola conferma è stato Adam Mosseri, responsabile di Instagram, che all'inizio di quest'anno ha parlato di nuove funzionalità che possano "aiutare le persone a connettersi con gli amici grazie alle cose che scoprono su Instagram". Come vi abbiamo già anticipato, al momento non è chiaro se Picks verrà effettivamente lanciata, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli.

Altre novità

Nel frattempo, Instagram sta aggiungendo tante altre funzioni volte a offrire un'esperienza ancora più personalizzata. Basti pensare alla possibilità di ripostare i contenuti di altri utenti nel proprio feed o al nuovo Instagram Map, funzione attualmente disponibile negli Stati Uniti (arriverà anche in Italia) che consente di vedere la posizione dei propri amici in tempo reale.

La funzione Instagram Map

Quest'ultima funzione è ovviamente facoltativa e disattivata di default, quindi potrete attivarla manualmente senza alcun obbligo. In questo articolo vi spieghiamo meglio il suo funzionamento.

#Meta #Tecnologia
